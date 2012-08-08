Военнослужащий признан виновным в совращении 6-летнего мальчика

ИТАР-ТАСС

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему войсковой части 61535, старшему лейтенанту Александру Минаеву. Об этом сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Офицер признан виновным в совершении преступления по статье 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста) и статье 116 УК РФ (побои).

Следствие и суд установили, что в 2010 году Минаев, находясь в квартире сожительницы, совершил развратные действия в отношении ее 6-летнего сына. Кроме того, доказано, что военнослужащий избил мальчика.

Суд приговорил Минаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, офицер на 10 лет лишен права занимать должности, связанные с воспитанием и обучением несовершеннолетних, а также организационно-распорядительных полномочий в сфере их образования. Также он должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.