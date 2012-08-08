Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08 августа 2012, 16:23

Военнослужащий признан виновным в совращении 6-летнего мальчика

криминал преступления против детей побои суды главное военное следственное управление СК РФ

ИТАР-ТАСС

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему войсковой части 61535, старшему лейтенанту Александру Минаеву. Об этом сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Офицер признан виновным в совершении преступления по статье 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста) и статье 116 УК РФ (побои).

Следствие и суд установили, что в 2010 году Минаев, находясь в квартире сожительницы, совершил развратные действия в отношении ее 6-летнего сына. Кроме того, доказано, что военнослужащий избил мальчика.

Суд приговорил Минаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, офицер на 10 лет лишен права занимать должности, связанные с воспитанием и обучением несовершеннолетних, а также организационно-распорядительных полномочий в сфере их образования. Также он должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать