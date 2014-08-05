Из музея в Плесе похищены пять картин Левитана

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Пять картин Исаака Левитана похитили из Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа, полотна были украдены из мемориального дома-музея Левитана, входящего в структуру Плесского музея-заповедника. Неизвестные проникли в помещение музея через окно, разбив его.

Украдены были картины "Полустанок", "Розы", "Овраг с забором", "Речная заводь (Прудик)", "Тихая речка". Часть этих картин в свое время была музею передана, часть закуплена еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Предварительная сумма ущерба составляет 77 миллионов рублей. Стоимость, на которую были застрахованы картины – от 13 до 20 миллионов рублей каждая.

По словам начальника департамента культуры и культурного наследия региона Светланы Шмелевой, это не первая попытка проникновения в музей Левитана. Последняя произошла около года назад, но тогда злоумышленникам помешала установленная система защиты последнего поколения. Новая охранно-пожарная сигнализация была установлена в ходе реставрации музея в 2010 году.

5 августа сигнализация сработала в 03.20. "Комиссией УМВД России по региону средства охранно-пожарной сигнализации признаны исправными, находящимися в работоспособном состоянии, и в момент похищения картин своевременно выдали сигнал тревоги со всех рубежей охраны на пульт централизованного наблюдения ОВО по Приволжскому району", - заявили в пресс-службе.

В правительстве области заверили, что окажут следствию все необходимое содействие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Для раскрытия преступления создана специализированная следственно-оперативная группа.