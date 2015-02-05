Задержаны четверо подозреваемых в похищении женщины

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Столичные полицейские задержали четверых подозреваемых в похищении 25-летней уроженки Киргизии, сообщает пресс-служба главка московской полиции. Злоумышленники требовали 300 тысяч рублей в качестве выкупа, угрожая физической расправой.

По версии следствия, в конце января 29-летняя гражданка России и трое граждан Кыргызской республики в возрасте 25 и 29 лет похитили женщину, удерживая ее в одной из квартир на юго-востоке столицы.

5 февраля похитители были задержаны, а заложница освобождена, ей оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".

Ранее оперативники задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Из квартиры в доме №19 по Братиславской улице похитили мужчину.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что пятью минутами ранее неизвестный, угрожая ножом, посадил хозяина квартиры в автомобиль, после чего отвез его на Чагинскую улицу. Там мужчину высадили из машины и потребовали от него отдать крупную сумму денег.

Потерпевший отказался, после чего получил несколько ударов. У него также забрали ключи и документы от автомобиля. Налетчик с места преступления скрылся. Спустя час полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении этого преступления.