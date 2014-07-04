Более 2 млн рублей украли из офисного здания в ЦАО

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Четверо неизвестных в масках ограбили офисное здание в Центральном округе столицы. Ущерб от действий налетчиков превысил 2,3 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено на Новорязанской улице. Четверо злоумышленников проникли в офисное здание через открытое окно. Затем, угрожая охраннику палками, монтировкой и пистолетом, они надели ему наручники и связали ноги проводом от компьютера.

После этого налетчики вскрыли металлические ящики, стоявшие в офисе, и похитили оттуда имущество сотрудников компании и 80 тысяч рублей, принадлежавшие директору фирмы.

Злоумышленники также вскрыли банкомат, из которого забрали 2,25 миллиона рублей. Они скрылись, повредив сервер компьютера, где хранились данные с камер видеонаблюдения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.