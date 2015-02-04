Подозреваемый в жестоком избиении женщины на юге столицы признал вину

Избивший женщину на Большой Тульской признался в содеянном

Следователи допрашивают мужчину, который избил и изрезал бритвой москвичку на Большой Тульской улице. Его удалось задержать 3 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

Молодой человек признался в содеянном и заявил, что таким жестоким образом пытался помочь своей больной матери. Кстати, нападавший оказался бывшим боксером.

Он рассказал, что за нападение ему пообещали заплатить. "Конечно, произошла плохая картина очень... Я даже не ожидал, что произойдет так, что настолько сильно. Хотел семье немного помочь, мать у меня после операции", - рассказал боксер.

Заказчик преступления, которым оказался сосед пострадавшей, также задержан.

Напомним, 24 января на Большой Тульской улице было совершено нападение на женщину, в результате которого ей причинили тяжелые травмы: множественные ранения, переломы, черепно-мозговую травму, а также нанесли ножевые ранения лица.

Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине.