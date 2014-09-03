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Происшествия

03 сентября 2014, 17:00

Аферисты присвоили квартиры Минобороны на 218 миллионов рублей

криминал уголовные дела министерство обороны хищения квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские военные прокуроры раскрыли масштабные хищения квартир, принадлежащих Министерству обороны. Жилье, предназначавшееся офицерам Вооруженных сил России, присвоили аферисты, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

В банду входили бывшие должностные лица квартирно-эксплуатационных органов. С 2010 по 2012 год они, пользуясь поддельными документами, оформили на подставных лиц 13 квартир в Москве. Ущерб от действий злоумышленников составил 218 миллионов рублей.

Квартиры впоследствии продавали, а деньги члены преступной группировки присваивали себе. Возбуждено уголовное дело.

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Отметим, что это далеко не первый случай крупного хищения квартир у Министерства обороны. Так, 3 сентября Зюзинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела о присвоении 150 квартир, предназначавшихся офицерам.

На скамье подсудимых оказались шесть человек, в том числе прапорщик Валерий Даниелян, который, по версии следствия, был лидером преступной группировки и разработал схему хищения жилья.

Согласно материалам дела, обвиняемые оформляли на подставных людей выписки на право получения квартиры, подделывали договоры социального найма, а затем приватизировали недвижимость через суд. У злоумышленников обнаружили фальшивые бланки, печати и штампы. Квартиры, полученные мошенническим путем, затем продавались по рыночным ценам, а деньги подсудимые присваивали.

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