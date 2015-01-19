Кого надо машина: угоны автомобилей у футболистов

Кирилл Комбаров. Фото: ТАСС

18 января стало неприятным днем для игрока "Торпедо" Кирилла Комбарова - злоумышленники угнали у него Mercedes Gelandewagen стоимостью более 9 миллионов рублей. Пока правоохранительные органы разыскивают угонщиков и автомобиль, вспомним других футболистов, которые стали жертвами преступников.

Угоны автомобилей

Топ-игроки Российской футбольной премьер-лиги - люди далеко не бедствующие. Контракты на миллионы евро, премиальные за хорошую игру, поступления от рекламных контрактов и собственный бизнес - все это способствует накоплению весьма недурственных капиталов, которые привлекают внимание не только прессы, но и злоумышленников.

Практически все футболисты РФПЛ могут похвастаться недурными автопарками, в которых подчас попадаются весьма редкие экземпляры. Иногда автомобили премиум-класса попадают в руки преступников.

Так, в марте 2010 года лишился своего BMW-X6 бразилец Гусман Гильерме, который выступал за ЦСКА на правах аренды. Приглашенный из киевского "Динамо" бразилец не успел толком освоиться в России, как попал в криминальные сводки. Причем, по данным оперативников, машину Гильерме похитили под заказ.

О дальнейшей судьбе автомобиля ничего неизвестно. Бразилец не стал дожидаться окончания расследования и укатил сначала обратно к киевлянам, а затем в родную страну. И вряд ли сожалеет - "Атлетико Минейро", за которое он выступает, выиграло Кубок Либертадорес.

Андрей Аршавин. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Двумя годами позже угонщики расстроили Андрея Аршавина. Помните историю со скидочными талонами "Макдональдса", которые якобы копил игрок сборной России во время выступлений за "Арсенал"? А может быть, все дело в том, что злоумышленники угнали два BMW-X5 из автосалона "БалтАвтоТрейд", совладельцем которого являлся Аршавин? Тут не только скидочные талоны копить начнешь, а вообще на хлеб с водой пересесть можно!

Примечательно, что оба угнанных автомобиля даже не были застрахованы, так что убытки пришлось оплачивать именно руководству автосалона.

В январе прошлого года угонщики "навестили" еще одну звезду отечественного футбола - Дмитрия Сычева. Некогда звезда "Спартака" и "Локомотива" увлекся делами диджейскими и давно уже относится к футболу, как к чему-то вроде развлечения, протирая шорты на лавках различных коллективов, но это не мешает новоиспеченному диджею Сычеву неплохо зарабатывать.

Однако благосостояние футболиста было серьезным образом подорвано бандой угонщиков, которые увели внедорожник Mercedes Benz G63 AMG прямо от дома Сычева в центре Москвы. Отец игрока оставил машину на парковке, вернулся за ней спустя месяц, но автомобиля уже и след простыл.

Стоимость угнанной машины превышает 20 миллионов рублей.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Спустя несколько месяцев расстраиваться пришлось защитнику московского "Торпедо" Владимиру Рыкову. Его черный Range Rover стоимостью в 2 миллиона рублей угнали в период с 24 по 26 сентября. Впрочем, автомобиль был застрахован.

И наконец, история с хэппи-эндом. В 2006 году неизвестные угнали BMW-X5 (обратите внимание, как уважают эту марку отечественные футболисты!) у Александра Кержакова. Иномарка уехала к новым владельцам, а сам форвард быстро пересел на новую машину.

Спустя пять лет транспортное средство обнаружили бдительные патрульные в Карачаево-Черкесии. Оказывается, похищенный автомобиль все эти годы наматывал километры по местным дорогам. Всего за несколько часов машина стала местной достопримечательностью: рядом с ней начали фотографироваться полицейские, а неподалеку от стоянки местные жители даже пытались сыграть свадьбу.

Через несколько месяцев доверенные лица Кержакова забрали машину со спецстоянки и вернули ее футболисту.

Роман Еременко в период выступлений за "Рубин". Фото: ТАСС

Кражи

В заключение статьи приведем несколько случаев краж у отечественных футболистов - чтобы не складывалось впечатления, что злоумышленников интересуют только дорогие автомобили.

В ноябре прошлого года жертвой преступников стал полузащитник ЦСКА Роман Еременко, который приехал в Будапешт помочь сборной Финляндии в матче против венгров. Пока Еременко неистовствовал на футбольном поле, неизвестные старательно обчищали его гостиничный номер.

Добычей злоумышленников стала сумка с личными вещами. Среди украденных вещей были планшет и документы, в том числе и российский паспорт.

А в августе того же года от рук квартирных воров пострадал экс-нападающий "Спартака" Веллитон. Сам игрок к тому времени выступал (а точнее сидел в глубоком запасе) за испанскую "Сельту", но зачем-то решил приехать в Москву. В его гостиничный номер проникли злоумышленники, которые вынесли чемодан с личными вещами, ноутбук и пять тысяч долларов.

Однако не стоит думать, что зарубежные звезды не попадают у себя на родине в аналогичные ситуации. С ними случаются вещи и почище: так в 2012 году звезда "Зенита" и сборной Бразилии Халк узнал о том, что неизвестные похитили его сестру и требуют за нее выкуп. Спустя несколько дней сестра игрока была освобождена, причем подробности этого дела до сих пор держатся в строгом секрете.

Преступления против футболистов и их родственников не редкость в Латинской Америке. Достаточно распространены случаи похищения родителей и родственников футболистов с целью получения выкупа. Кроме этого, футболистам и членам их семьи иногда мстят футбольные фанаты за ошибки в решающих матчах.

Наиболее известна трагическая история, произошедшая с защитником сборной Колумбии Андресом Эскобаром. В матче чемпионата мира Эскобар забил гол в свои ворота, что стало причиной вылета колумбийцев из группового этапа турнира. Еще до окончания чемпионата футболист был убит одним из болельщиков сборной Колумбии. Некто Муньос, работавший охранником, выпустил в Эскобара 12 пуль. После каждого выстрела убийца кричал "Гол!".

Василий Макагонов