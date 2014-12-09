Шестерых похитителей банкомата задержали в столице с поличным

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Сотрудники управления угрозыска при поддержке спецназа и службы безопасности одного из банков задержали шестерых похитителей банкомата, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленники проникли в помещение банка на Северо-Востоке Москвы, откуда пытались похитить терминал с тремя миллионами рублей.

Задержанными оказались житель Московской области, гражданин Абхазии, приезжий из Грузии и трое граждан Армении. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка кражи", решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время устанавливается другие преступления, к которым может быть причастны предполагаемые похитители.

Добавим, что похожий случай произошел 8 декабря. Тогда группа злоумышленников, пытавшаяся похитить банкомат, врезалась в машину СОБР при попытке скрыться.