Частный дом в Одинцовском районе ограбили на 5 млн рублей

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В Подмосковье из частного дома воры похитили имущество и деньги почти на 5 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Супонево Одинцовского района. Неизвестные проникли в дом, принадлежащий жительнице Краснознаменска, и похитили золотые украшения и деньги.

Общая сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Отметим, на прошлой неделе в Новой Москве неизвестный ограбил безработного на пять миллионов рублей. Злоумышленник проник в дом потерпевшего и похитил 200 тысяч рублей, драгоценности, золотые коллекционные монеты.