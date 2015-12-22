Суд продлил арест фигурантам нового дела о коррупции в департаменте Минобороны

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Савеловский райсуд оставил под арестом до середины марта 2016 года троих фигурантов дела о коррупции в департаменте аудита госконтрактов Минобороны, сообщает "Интерфакс".

По делу проходят глава департамента Дмитрий Недобор, Ирина Кузнецова и Геннадий Бауман. Первому инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере, остальным – покушение на дачу взятки.

МИА "Россия сегодня" отмечает, что дело о взятке в отношении чиновника было возбуждено еще в октябре этого года. Позже было заведено еще одно – по факту деятельности организованной преступной группы с участием сотрудников департамента. Затем дела объединили.

Среди дел, связанных с некоторыми чиновниками Минобороны, наибольшую известность получило дело "Оборонсервиса". По данным следствия, в результате мошенничества были незаконно проданы три здания в центре Москвы и земельный участок, принадлежащий ведмоству. Общий ущерб превысил 3 миллиарда рублей.

В число осужденных по этому делу вошла руководитель департамента имущественных отношений Евгения Васильева. Она была приговорена к пяти годам колонии общего режима, но Судогодский районный суд постановил освободить Васильеву из колонии, решив положительно вопрос об ее условно-досрочном освобождении, так как около половины срока она провела под домашним арестом.