В 10 центрах госуслуг начались консультации по соцкартам

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
С 11 апреля в десяти центрах "Мои документы" начались консультации посетителей о возможностях социальной карты, сообщает пресс-служба центров гоуслуг.
На встречах посетители узнают, что с помощью социальной карты можно записаться на прием к врачу, получать скидки в магазинах и аптеках, пользоваться льготным проездом в городском общественном транспорте, совершать онлайн-покупки.
Также специалисты помогут подготовить заявление для перевода пенсии на социальную карту, расскажут, что некоторые виды соцкарт, например, для студентов и учащихся, теперь можно оформить прямо из дома на портале городских услуг pgu.mos.ru.
Задать вопросы специалистам можно ежедневно с 8:00 до 16:00. Консультации будут проходить до 24 апреля в следующих центрах:
- Зюзино;
- Теплый Стан;
- Марьино;
- Отрадное;
- Таганский;
- Богородское и Метрогородок;
- Восточное Дегунино и Бескудниковский;
- Кунцево и Можайский;
- Нагорный и Нагатино-Садовники;
- Хорошево-Мневники.
Напомним, сегодня в Москве работают 122 центра госуслуг. Здесь можно оформить "одним пакетом" документы при смене фамилии и при вступлении в наследство, а в 30 центрах специалисты помогут за один визит оформить документы на новорожденного.
В 96 центрах можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт. Центры работают по удобному графику с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных.