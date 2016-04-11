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Центры "Мои документы"

11 апреля 2016, 12:41

В 10 центрах госуслуг начались консультации по соцкартам

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 11 апреля в десяти центрах "Мои документы" начались консультации посетителей о возможностях социальной карты, сообщает пресс-служба центров гоуслуг.

На встречах посетители узнают, что с помощью социальной карты можно записаться на прием к врачу, получать скидки в магазинах и аптеках, пользоваться льготным проездом в городском общественном транспорте, совершать онлайн-покупки.

Также специалисты помогут подготовить заявление для перевода пенсии на социальную карту, расскажут, что некоторые виды соцкарт, например, для студентов и учащихся, теперь можно оформить прямо из дома на портале городских услуг pgu.mos.ru.

Задать вопросы специалистам можно ежедневно с 8:00 до 16:00. Консультации будут проходить до 24 апреля в следующих центрах:

  • Зюзино;
  • Теплый Стан;
  • Марьино;
  • Отрадное;
  • Таганский;
  • Богородское и Метрогородок;
  • Восточное Дегунино и Бескудниковский;
  • Кунцево и Можайский;
  • Нагорный и Нагатино-Садовники;
  • Хорошево-Мневники.

"Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

Напомним, сегодня в Москве работают 122 центра госуслуг. Здесь можно оформить "одним пакетом" документы при смене фамилии и при вступлении в наследство, а в 30 центрах специалисты помогут за один визит оформить документы на новорожденного.

В 96 центрах можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт. Центры работают по удобному графику с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю без обеда и выходных.

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