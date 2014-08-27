Юбилейный концерт Владимира Спивакова пройдет в Доме музыки

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Юбилейным концертом Владимира Спивакова откроется 12-й сезон в Доме музыки. На сцену выйдут музыканты Национального филармонического оркестра России и государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы".

На концерте выступят популярная американская исполнительница Джесси Норман (сопрано), а также тенор Хуан Диего Флоренс, сопрано Хибла Герзмава, баритон Василий Ладюк, пианист Денист Мацуев, саксофонист Матвей Шерлинг.

Мероприятие приурочено к юбилею Владимира Спивакова. 12 сентября дирижеру, скрипачу, педагогу, народному артисту СССР исполняется 70 лет.

"Юбилей маэстро окружен другими, не менее значительными датами в его жизни и творчестве: 35 лет прошло со дня основания камерного оркестра "Виртуозы Москвы", 20 лет исполнилось Международному благотворительному фонду Владимира Спивакова, десятилетие отметил Национальный филармонический оркестр России", - сообщили в Доме музыки.

По словам самого Спивакова, секрет его творческого успеха заключен в страсти к познанию, которая является главной движущей силой любого человека.

Владимир Спиваков – лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России. Владимир Спиваков – лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии России. Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Кроме того, Владимир Теодорович занимает пост президента Московского международного Дома музыки. В качестве солиста выступал в составе филармонических оркестров Москвы, Лондона, Вены, Нью-Йорка, Берлина. Играл с симфоническими оркестрами Парижа, Филадельфии, Чикаго.

Спиваков дирижировал симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Будапешта.





Концерт Владимира Спивакова пройдет в Светлановском зале Дома музыки. Начало в 19.00.

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