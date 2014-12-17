Группа Seether – о потерянном багаже, жизни в Африке и "вылизанных" музыкантах

В клубе Ray Just Arena 16 декабря отыграла южноафриканская рок-группа Seether. Корреспондент M24.ru пообщалась с ее бас-гитаристом Дейлом Стюартом, барабанщиком Джоном Хампфри и сессионным гитаристом Брайаном Уикманном о жизни в туре и Африке, слишком "причесанных" музыкантах и "вылизанных" треках, агрессии и Рождестве.

Слева направо: Брайан, Джон, Дейл. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

- Как вам Москва?

Джон: Нам нравится, правда, в этот раз ничего не успели посмотреть в вашем городе. Только пробки (смеется).

Брайан: А вот в первый приезд ездили на Красную площадь.

Дейл: Было очень холодно – такое ощущение, что в районе -25 градусов, – но все равно потрясающе. Какой-то необычный, судя по всему, мы тогда поймали момент – площадь оказалась абсолютно пустой. Всего пять-семь человек встретили. Видимо, было еще очень рано.

Джон: Сумасшедший холод, помню, у меня даже в перчатках пальцы напрочь замерзли.

- Долетели нормально? Я знаю, что вчера вы были в Амстердаме.

Дейл: Неплохо, правда, у нас потерялась часть багажа. Не знаю, кто там в этом виноват – Москва или Амстердам, из которого мы приехали (смеется).

Брайан: Но нам все уже вернули.

Дейл: В потерянной сумке была часть оборудования – гитарные струны, некоторые другие нужные для концерта вещи. Если бы там была одежда, мы вообще не парились бы. А так... бывает, что ж. Подобные вещи случаются – ничего страшного.

Дейл. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

- Что в турах вы любите больше всего?

Брайан: Смотреть мир.

Джон: Пробовать местную еду и, разумеется, пить местный алкоголь (смеется). Еще – встречать новых людей. Они действительно везде разные, и это делает наш мир поистине уникальным. Мы любим тусоваться с новыми знакомыми после концертов, находить новых друзей.

- Дейл, ты, как и Шон (вокалист и фронтмен группы – примечание M24.ru), родом из Южной Африки. А сейчас вы живете в США. Не скучаешь по дому?

Дейл: Конечно, скучаю, особенно по своей семье. Да и вообще, в душе мы ведь всегда будем южноафриканцами.

Вся та обстановка, культура, в которой я вырос, – у нас все иначе, не так, как где бы то ни было еще. И память об этом, чувство, что эта страна – твоя, сидит глубоко внутри: где-то в генах, наверное.

Впрочем, я уже давно живу в США и привык к местной культуре. Теперь, приезжая в Южную Африку, даже чувствую себя немного странно. Многое изменилось, выглядит не так, как раньше.

Мне нравится жить в Америке, там все проще – и музыкой заниматься, и вообще. Что касается музыки (особенно рок-сцены), то в Южной Африке ты можешь достичь только какого-то определенного уровня. Затем все равно придется уехать, если ты планируешь добиться чего-то более серьезного. Нужны новые горизонты: страна покрупней, где больше поклонников рок-музыки.

В общем, одной из причин нашего отъезда как раз стало то, что мы достигли момента, когда нужно было принять решение: остаться и застрять на одном уровне или идти дальше.

Кроме того, в США, конечно, выше уровень жизни, меньше преступности. Это первая страна в мире. Южная Африка же, к сожалению, с каждым днем опускается все ниже. Преступность растет, много других проблем. Это тяжело. Вернуться сейчас домой было бы непросто. Но приезжать в гости я очень люблю – и делаю это достаточно часто.

Надеюсь, в следующем году мы поедем в Южную Африку с концертом, а потом выделим себе недельку-две на отдых с родными.

Джон. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

- Вся эта тяжелая ситуация на родине повлияла на вашу музыку? Она у вас ведь достаточно агрессивная.

Джон: Тексты пишет Шон, так что комментировать этот вопрос тяжело. Но я знаю, что для Шона написание песен – это действительно выплеск эмоций. Это как открытый всему миру дневник. Только Шон обычно оставляет концовки своих музыкальных историй открытыми – чтобы каждый слушатель мог сам для себя их найти, вдохновляясь собственной жизнью.

Музыка у нас, как правило, появляется до текста. И стихи Seether пишутся уже на основе того, какое направление взяла композиция, насколько тяжелой или лиричной она оказалась.

Дейл: Думаю, музыка – это всегда способ почувствовать себя лучше. Она подобна терапии.

Музыка делает нас счастливыми. К этому привыкаешь. Думаю, поэтому мы и создали Seether. Да. Грусть, агрессия – все эти эмоции остаются на сцене, когда ты выступаешь.

- Один из вас как-то сказал в интервью, что не признает исполнителей, которые слишком много внимания уделяют своему внешнему образу. Но разве музыкант может прославиться, если у него нет обаяния, приятной внешности?

Дейл: Да, к сожалению, внешность важна. Наверное, такова человеческая природа. Но все зависит от того, какой именно славы ты хочешь.

Джон: Если ты больше внимания уделяешь своей прическе, чем музыке, а песни для тебя при этом пишут какие-то сторонние авторы… чего в этом хорошего? Я обожаю группы, которые появляются на сцене такими, какие они есть на самом деле. Которые не делают ничего надуманного, неестественного.

Мы, например, на сцене носим ту же одежду, что и в жизни. И волосы у нас во время концерта лежат точно так же, как в течение всего дня. Мы не поправляем их специально перед тем, как выйти на сцену, не укладываем челки на тот или другой бок.

Шон. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Дейл: Это в каком-то смысле нечестно – когда группа или музыкант на самом деле вовсе не имеют в виду того, что по факту поется в их песнях. Именно так происходит в случае со сторонними авторами. Это просто создание нового персонажа.

Мы же олдскульные, любим играть и делаем это не для того, чтобы придумать себе какую-то новую личность. А может, мы просто старые.

- Seether в этом году стукнуло 15 лет. Отметили как-нибудь? Какие вообще были эмоции по этому поводу?

Дейл: Вроде не отмечали. Так, кажется, отыграли в тот день где-то концерт. Может, на двадцаточку что-нибудь серьезное замутим. Мы же парни! Будь мы девчонками, наверное, больше значения придавали бы подобным вещам (смеется).

Джон: Надеюсь, за эти годы мы зарекомендовали себя как хорошие музыканты, авторы и артисты. У нас было много туров за это время. Еще нашли продюсера Брэндана О’Брайана, с которым сделали два последних альбома. Он потрясающий профессионал, в прошлом работал с множеством интересных групп (Billy Talent, Mastodon, AC/DC и другими – примечание M24.ru).

Мы не пытаемся переделывать уже сделанное – грубо говоря, дважды записывать один и тот же альбом. Каждая наша пластинка – это новая ступень нашей личной эволюции. Но фишка в том, что эта эволюция происходит совершенно естественно, мы не пытаемся специально что-то выдумывать, выжимать из себя. Просто делаем то, что нам нравится. Если песня, которую мы записываем, звучит, на наш взгляд, круто, мы даем друг другу "пять" и приступаем к следующей.

В результате мы и правда всегда звучим как Seether, у нас есть некий узнаваемый стиль, а у Шона – узнаваемый голос. Но при этом мы обязательно пробуем что-то свеженькое, экспериментируем.

Дейл: Думаю, произошла естественная эволюция. Если ты делаешь что-то на протяжении долгого времени, то становишься лучше в своем деле. Ты постоянно работаешь над ошибками, совершенствуешься.

Дейл. Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

- Развитие исключительно естественное – значит ли это, что вы не перфекционисты?

Дейл: Точно не я. Скорее Джон (смеются).

Джон: Может, в студии – да… (улыбается) Я вечно критикую, прошу ребят проигрывать вновь и вновь одни и те же песни, чтобы сделать все правильно. Наверное, это выглядит достаточно смешно.

А ведь на самом деле красота – особенно в рок-музыке – состоит как раз в том, чтобы не достигать никакого совершенства. Группы, у которых все "вылизано", звучат неестественно, не по-настоящему. Просто как какие-то машины.

Думаю, когда Брэндан (продюсер – примечание M24.ru) записывает нас, он не пытается сделать из каждой песни идеальную "конфетку". То там, то тут остаются какие-то шероховатости – и это звучит куда более натурально.

В общем, я знаю, что мне нужно отпустить свой перфекционизм. Пока не получается. Но я пытаюсь – честное слово!

- Ладно, давайте закончим на позитивной ноте: что вы, ребята, хотите на Рождество?

Дейл: Lamborghini.

Джон: А я – просто оказаться на Рождество дома, с семьей.

Брайан:Я тоже романтик: хочу проводить побольше времени с женой.

Seether появилась в Южной Африке в 1999 году, ее основателями стали вокалист Шон Морган и бас-гитарист Дейл Стюарт. На их счету сегодня шесть студийных альбомов, последний из которых, Isolate and Medicate, вышел в начале уходящего года. появилась в Южной Африке в 1999 году, ее основателями стали вокалист Шон Морган и бас-гитарист Дейл Стюарт. На их счету сегодня шесть студийных альбомов, последний из которых, Isolate and Medicate, вышел в начале уходящего года. Композиции группы No Resolution, Country Song и Tonight по праву можно назвать шедеврами тяжелой музыки, а абсолютным хитом Seether является записанный при участии вокалистки Evanescence Эми Ли трек Broken. Сегодня Seether дают более 275 выступлений в год.





Анна Теплицкая