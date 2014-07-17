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Культура

17 июля 2014, 16:13

Группа "Ляпис Трубецкой" даст прощальный концерт на "Рокфесте"

концерты Зеленый театр Ляпис Трубецкой рок-музыка фестивали и праздники

Фото: М24

Первый московский фестиваль тяжелой музыки в формате опен-эйр "Рокфест" пройдет в Зеленом театре на Крымском валу 1 августа. Мероприятия соберут на одной сцене культовых рок-музыкантов.

Одним из главных событий "Рокфеста" станет прощальный концерт группы "Ляпис Трубецкой", которая официально прекратит свое существование 1 сентября. Музыканты порадуют поклонников полуторачасовым шоу с видео-артом и световыми инсталляциями.

Второй хедлайнер фестиваля – группа LUMEN. В течение часа участники коллектива будут исполнять свои хиты и песни из ранних альбомов.

В рамках "Рокфеста" состоится последний в этом году концерт группы LOUNA, после музыканты уйдут в творческий отпуск до февраля.

А еще в этот вечер в Зеленом театре выступят F.P.G. и "Бригадный Подряд" - одни из продолжателей российского панк-рока.

По словам организаторов, "Рокфест" станет стартовой площадкой для молодых рок-музыкантов, чье творчество представят столичной публике.

Фестиваль стартует в 17.00. Вход для зрителей будет открыт с 16.00.

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