Панк-театр против политрубилова, или куда исчез старый "Ляпис"

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Ведущий программы "Утро" Иван Распопов рассказывает о том, как за 20 лет изменилось творчество группы "Ляпис Трубецкой" и почему Сергей Михалок отказывается исполнять на концертах старые песни.



Впервые я услышал группу "Ляпис Трубецкой" на корпоративе одной крупной телекомпании (да чего там говорить, самой крупной на тот момент, телекомпании "ВиД"), году в 1994-95-м.

В зале никто не знал, как называется эта команда, что это за люди, откуда они взялись и почему именно они "жгут" на сцене. Но эти никому неизвестные ребята раскачали весь зал! Все буквально ходили на ушах (включая очень известных в то время ведущих оглушительно-популярных программ). А у меня еще целый год после этого в голове раскатывалось "Ау-ау, я тебя все равно найду", "А за окном метель метет белая красавица" и адски смешной перепев "Зеленоглазого такси".

И только спустя время, перескакивая с одной радиостанции на другую, я узнал, что эти ироничные ребята не кто иные, как группа со стебным названием "Ляпис Трубецкой" (привет всем, кто ценит классиков – Ильфа и Петрова).

Конечно, эти белорусские самородки не могли погибнуть в безвестности. Их оценил не только я, но и "широкая общественность". Первый же студийный альбом "Ляписов" был продан тридцатитысячным тиражом. Эту цифру смело можно умножать на 10, если не на 50 – масштаб пиратства в те времена был огромным.

"Живой звук": Концерт группы "Ляпис Трубецкой"

Вторая пластинка "Ляписа Трубецкого" – "Ты кинула" стала известна не только продвинутым товарищам, она звучала уже из каждого утюга. Видеоклип на песню "Ау", вероятно, не видели только люди с очень плохим зрением, т. к. его показывали, кажется, на всех телеканалах.

Но в какой-то момент ироничная веселуха в творчестве "Ляписов" закончилась, и началось остросоциальное политическое рубилово. Взглянув пару лет назад на концерт ЛТ со своим старым другом, я долго ждал, когда после обязательной программы с последних альбомов Михалок тряхнет стариной и порадует поклонников со стажем. Но так и не дождался. Крики из зала: "Давай виноградную лозу!", "Русалку хотим", "Евпаааааааторию и Ранетое сердце заряжай!" Сергей оставил без ответа! Вероятно, фронтмен группы считает, что песни с альбомов "Манифест", "Кульпросвет", "Рабкор" нельзя мешать с произведениями из раннего абсурдистского панк-театра. А мне страсть как хотелось чего-то из раннего.

Одутловатый Михалок превратился в Михалка накаченного, с татуировками. Он бросил пить, встал на путь просветления и занялся боксом. И если раньше "махач" был только по пьяни, то теперь он этим занимается в зале. И даже специально снимает свои тренировки для клипов ("Железный"). Пить, точнее "пить с надрывом" Сергей бросил 5 лет назад. Полностью сменил круг общения (статус "в завязке" налагает определенные обязательства и приводит к таким вот, понятным, последствиям).

Концерт в Live Music Hall

"Я бы сказал, что мы просто вернулись к корням. Потому что "Трубецкой" произрастает из минского андеграунда начала 90-х. Мы были альтернативной группой, выступали на панк-фестивалях вместе с "Комитетом охраны тепла", и "Автоматическими удовлетворителями". Вот это было наше, а не то, с чем мы впоследствии стали известными", - объяснил метаморфозы сам Михалок. И добавил, что бухать с этими самыми поп-звездами, над которыми они стебались на сцене, было уже совсем неправильно. Но количество алкоголя/часов уже превышало все допустимые нормы и мешало элементарно соображать. Поэтому-то и пришлось сделать выбор.

Собственно, об этом он поет из песни в песню: "Я не на том, я на этом свете", "Я должен был умереть 20 лет назад, так х...ли мне бояться этих тупых свиней". И это был единственный правильный выбор. И сделав этот выбор Михалок принял еще несколько очень важных решений (в творчестве и в личной жизни).

Я до сих пор очень люблю и слежу за творчеством видоизменившихся "Ляписов". Но иногда, зайдя на концерт к любимейшей группе своей юности, после обязательной революционно-социальной программы так хочется услышать что-нибудь из лохматых и сильно пьющих 90-х. Хотя понимаю, что это невозможно… а жаль.

Напомним, что концерт белорусских рокеров состоится 18 июля в 21:00 в клубе "Б2".

Иван Распопов