Тоска по праздникам: дискотека на Тверской и флешмоб в МУЗЕОНе

Фото: M24.ru

Вот и закончились новогодние каникулы. Для одних каждый день стал ярким и не забываемым: ярмарки, уличные перформансы, дискотеки и салюты. Для других отдых был по-домашнему уютным и размеренным: телевизор и чашка горячего чая.

M24.ru вспоминает о самых интересных событиях минувших дней. Дискотека и карнавал на Тверской, выступление Евгения Евтушенко в ЗИЛе и световой флешмоб в МУЗЕОНе.

Топ-8 упущенных мероприятий – напоминание о том, что праздники нужно проводить активно.

Песни и пляски в парке Горького

Новогодние праздники в Парке Горького

В парке имени Горького наступление Нового года отмечали с танцами и громкой музыкой. В ночь на 1 января здесь устроили дискотеку. Люди пели, плясали, водили хороводы и наряжались в карнавальные костюмы.

Кстати, шампанское в парке не продавали, зато угощали ароматным глинтвейном.

Когда было: в ночь на 1 января

Новогодняя дисконочь

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

Громкая музыка в ночь на 1 января раздавалась на Тверской улице. Там с 22.00 до 02.00 провели "Новогоднюю дисконочь".

Праздничное настроение создавали карнавальные платформы, уличные танцоры, ритмы рок-н-ролла и диско, а также тонны конфетти, серпантина и бенгальских огней.

Когда было: в ночь на 1 января

"Город сказок"

Многие москвичи провели новогодние каникулы на ВДНХ

В новогоднюю ночь ВДНХ превратился в "Город сказок". Там прошли детские спектакли, рождественские ярмарки, мастер-классы.

Для посетителей выступали знаменитые музыкальные группы, а перед боем курантов запустили новогодний салют.

Когда было: в ночь на 1 января

Световой флешмоб

В МУЗЕОНе прошел флешмоб "Mp3 Эксперимент"

В парке искусств МУЗЕОН прошел световой музыкальный флешмоб "MP3-Эксперимент". Участие в нем приняли все желающие.

Для того, чтобы стать частью синхронного действия, необходимо было скачать mp3-файл со сценарием флэшмоба, загрузить композицию на свой mp3-плеер или мобильный телефон.

С собой участники брали маску, фонарик, фотоаппарат со вспышкой, неоновую палочку или любой другой светящийся предмет. В намеченное время парк озарили сотни светящихся точек.

Когда было: 4 января

Новая книга Евгения Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко выступил в культурном центре ЗИЛ

Поэт Евгений Евтушенко выступил на авторском вечере в культурном центре ЗИЛ. На мероприятии Евтушенко представил свою новую книгу "Все поэмы" и другие новые произведения. На вечере также были замечены актер Валентин Гафт и писатель-сатирик Аркадий Арканов.

Когда было: 6 января

Спектакли в окнах

Стартовал новогодний проект "Театральные окна Метрополя"

Пять рождественских пятиминутных спектаклей показали в окнах гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде.

Режиссеры Василий Бархатов, Константин Богомолов, Филипп Григорьян, Юрий Квятковский и Федор Павлов-Андреевич представили так называемый немой театр. Акцент – на мимике, жестах и движениях.

Зрители увидели неожиданные интерпретации знакомых сюжетов, классическую сценографию в современном исполнении, дизайнерские костюмы. Спектакли были бесплатными.

Когда было: с 25 декабря по 8 января

Дегустация гигантского леденца

Гигантский леденец появился на Тверском бульваре

В рамках ярмарочного фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичей и гостей столицы угостили гигантским леденцом в форме козленка.

Сладкий подарок к окончанию новогодних праздников аниматоры в сказочных костюмах раздавали всем желающим на Тверском бульваре. Леденец в столицу привезли кондитеры из Твери.

Когда было: 10 января

Нестандартная детская елка

Маленькие москвичи побывали на антиелке ВСЕ#ЛЬЗЯ

В Музее Москвы организовали антиелку для детей-непосед - ВСЕ#ЛЬЗЯ. Ребята шумели, бегали по залу, ломали игрушки и рисовали на стенах.

Пока дети реализовывали творческий потенциал, родители отдыхали в специальной комнате.

Когда было: 10 января

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