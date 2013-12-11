Илья Лагутенко представит в планетарии арт-шоу "Где-то На Камчатке"

Группа "Мумий Тролль" начала новое течение в рок-музыке XXI века. Илья Лагутенко придумал визуальное арт-шоу про Камчатку. Запустить его он планирует в московском планетарии.
Музыкант снимал видео во время экспедиции на Дальний Восток. Видеоряд, по задумке Лагутенко, будет проецироваться на купол планетария под музыку из альбома проекта Кета "Дерзости".
"Проект "Где-то На Камчатке" - это абсолютно новый опыт Ильи Лагутенко в изучении взаимоотношений экспериментальной музыки с новыми видами визуального восприятия. Это первое в России сферическое визуальное шоу с объемным аудио-звучанием", - сообщили в планетарии.
По словам Лагетенко, особенности полнокупольного изображения он изучает вот уже несколько лет.
"Этот формат открывает безграничные возможности по подаче материала в рамках закона физики и человеческого терпения, но ресурсы и знания по этому вопросу ограничены очень узким кругом людей. Последние несколько лет я искал единомышленников по всему миру", - говорит музыкант.
Добавим, что недавно Илья Лагутенко объявил, что декабрьские концерты 2013 года станут для группы "Мумий Тролль" последними, поскольку он хочет выйти на новый уровень.
Премьерные показы шоу запланированы 3 и 7 января.
Сайты по теме