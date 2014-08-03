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Культура

03 августа 2014, 11:56

На ВДНХ в воскресенье завершаются мероприятия, посвященные юбилею

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На ВДНХ завершают празднование юбилея

3 августа на ВДНХ завершается трехдневное празднование 75-летия. Для гостей выступят юные участники программы "Голос", а также именитые поп-звезды.

В честь юбилея на ВДНХ прогремел салют

Вечером на главную сцену поднимутся Дима Билан, Виктория Дайнеко, Сати Казанова, а также группы "Фабрика", "Корни" и "Серьга". На сцене обновленного Зеленого театра в воскресенье будут звучать лучшие мировые хиты.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

Для самых маленьких посетителей праздника организуют детскую зону. Здесь можно будет увидеть и потрогать интерактивную миниатюрную модель выставки с макетами павильонов.

Вход на все мероприятия и выставки, согласно решению правительства Москвы, бесплатный.

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Напомним, что в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Юбилей отмечается с 1 по 3 августа. В его рамках на ВДНХ открылись выставки, прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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