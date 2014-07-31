Неизвестный Луи де Фюнес: комик, который торговал весельем

Фото: imdb.com

В четверг, 31 июля, исполняется 100 лет со дня рождения французского актера, режиссера и сценариста Луи де Фюнеса. Этот человек, ставший одним из самых узнаваемых комиков мирового кино, прославился своими чудачествами и нетривиальным мышлением.

Рисование, игра на фортепиано, женитьба на внучатой племяннице Ги де Мопассана, выращивание роз и торговля весельем – вот далеко не полный список достижений Луи. M24.ru – о неизвестных фактах из жизни известного актера.

Рисование, игра на фортепиано, женитьба на внучатой племяннице Ги де Мопассана, выращивание роз и торговля весельем – вот далеко не полный список достижений Луи. M24.ru – о неизвестных фактах из жизни известного актера.

Фото: imdb.com

- В детстве маленького Луи прозвали "Фюфо";

- Игра на фортепиано и рисование долгое время были для молодого де Фюнеса способом творческой самореализации. Пристрастие к музыке стало решающем в выборе профессии. Луи стал профессиональным пианистом, играл в основном джаз в Пигале – районе красных фонарей в Париже;

- Веселый нрав Луи превратил его музыкальные выступления в комичные номера. Играя на инструменте, музыкант беспрестанно строил смешные гримасы, развлекая публику;

- Будущая звезда экрана преподавал сольфеджио в музыкальной школе. Это было время, когда Париж оккупировали немецкие войска;

Фото: imdb.com

- В музыкальной школе Луи влюбился в секретаршу Жанну Августину де Бартелеми де Мопассан – внучатую племянницу писателя Ги де Мопассана;

- У Луи де Фюнеса были сложные отношения с матерью. Однажды он признался, что один из самых известных своих кинообразов – жадного буржуа – он создал, вспоминая о родительнице;

- Актер любил веселиться не только в кадре, но и в обычной жизни. Как-то раз шутки ради на двери своей квартиры он повесил табличку с надписью: "Торгую весельем с 9.00 до 18.00". По слухам, под дверью комика выстроилась очередь из желающих "купить" хорошее настроение;

Фото: imdb.com

- Луи де Фюнес любил цветы и однажды даже обзавелся собственной оранжереей, в которой вывел новый сорт роз. Его назвали в честь актера - La rose du Louis de Funès;

- Актер слыл заядлым рыбаком;

- Если верить воспоминаниям одного из сыновей Луи де Фюнеса – Оливье, его отец был жутко прижимистым человеком. Оливье признался, что в свое время де Фюнес-старший не поздравлял свою супругу с праздниками, запирал домашние ящички с деньгами и ценными бумагами, а ключи вечно носил с собой, а еще раз за разом проверял счета;

Фото: imdb.com

- Луи де Фюнес не любил шумных обществ;

- Сын Луи де Фюнеса Оливье снялся вместе с отцом в шести фильмах, но после этого покинул кино и стал пилотом пассажирских рейсов;

- Единственной режиссерской работой Луи де Фюнеса стал фильм "Скупой" - экранизация пьесы Жана-Батиста Мольера. Фильм вышел в 1980 году. Де Фюнес не только являлся режиссером картины, но и сыграл одну из главных ролей - скупого богатея Гарпагона. Зрители наблюдали за веселыми приключениями семейства, глава которого измучил домашних своей жадностью. Гарпагон зарыл в саду сундук с деньгами, вынуждал сына жениться на богатой вдове, а дочери в мужья прочил состоятельного старца.

- Перед смертью де Фюнес сказал жене: "Я скучаю один в своей комнате". Это были последние слова актера.

Лучшие роли Луи де Фюнеса

Людовик Крюшо; киноистории о жандарме

В 1954 году на экраны вышел фильм "Жандарм из Сан-Тропе", главную роль в котором исполнил Луи де Фюнес. Приключения вездесущего стража порядка, который постоянно попадает в курьезные ситуации, так понравились зрителям, что впоследствии были сняты еще пять фильмов с участием известного комика.

Рыночный торговец Блеро; "Не пойман – не вор"

Герой Луи де Фюнеса Блеро – тот еще хитрец. Он нелегально торгует на одном из парижских рынках рыбу, выловленную собственноручно. Между Блеро и жандармами вечная война. И вот однажды, когда на одного из стражей порядка совершается нападение, все начинают подозревать Блеро в причастности к злодеянию. Торговца арестовывают и сажают в тюрьму, но на этом его приключения не заканчиваются. Фильм вышел в 1958 году.

Комиссар Жюва; трилогия о Фантомасе

В период с 1964 по 1967 год вышли три фильма о Фантомасе, в которых Луи де Фюнес также исполнил роль комичного правоохранителя. На этот раз герой де Фюнеса преследовал опасного преступника в маске.

Балетный импресарио Эван Эванс; "Человек-оркестр"

В 1970-м зрители увидели новую работу де Фюнеса. Актер исполнил главную роль в комедии про руководителя балетной труппы и его подопечных – танцовщиц. Которые никак не хотят сконцентрироваться на работе. По сюжету одна из участниц труппы решает подкинуть хореографу Эвансу своего ребенка, и человек-оркестр волею обстоятельств примеряет на себя роль няньки.