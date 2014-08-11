Кинотеатр "Баррикады" продан и будет реконструирован

Старейший кинотеатр "Баррикады" продан с аукциона

Компания "Монолит" приобрела с аукциона столичный кинотеатр "Баррикады". Всего в торгах приняли участие 10 организаций, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Лот был продан по цене 236 миллионов рублей, стартовая цена была превышена более чем на 111 миллионов рублей. По условиям аукциона, победителю необходимо будет сохранить в приобретенном здании показ фильмов.

Кинотеатр расположен в центральном округе в 200 метрах от станции метро "Баррикадная" и в 380 метрах от Садового кольца. Общая площадь трех надземных и одного подземного этажей составляет 1,3 тысячи квадратных метров. На земельный участок площадью 708 квадратных метров оформлен договор аренды сроком до 2023 года.

Кинотеатр "Баррикады" "Баррикады" - один из легендарных кинотеатров Москвы. Здание построено в стиле советского модерна 30-х годов. В 1907 году здесь был размещен синематограф "Гранд Плезир", а в советское время в здании проводились фестивали детского кино, а также располагался музей анимационных кукол. В 2003 году кинотеатр вновь открыли для зрителей после реконструкции.

"Баррикады" - один из легендарных кинотеатров Москвы. Здание построено в стиле советского модерна 30-х годов. В 1907 году здесь был размещен синематограф "Гранд Плезир", а в советское время в здании проводились фестивали детского кино, а также располагался музей анимационных кукол. В 2003 году кинотеатр вновь открыли для зрителей после реконструкции.



"Кинотеатр имеет удобное месторасположение, поскольку находится в непосредственной близости от центра города и метро. Объект находится в удовлетворительном состоянии, его площади в настоящее время востребованы и приносят доход", - отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

Как сообщили в ведомстве, "Монолит" занимается строительством в московском регионе. Компания охватывает весь спектр строительных, ремонтных, отделочных и реставрационных работ.

Напомним, что в декабре 2013 года Москва уже выставляла на торги 10 принадлежащих ей кинотеатров. Стартовая цена пяти объектов - "Бирюсинки", "Волги", "Киргизии", "Софии" и "Электрона" - составила 3,1 миллиарда рублей. А лот, состоящий еще из пяти кинотеатров - "Волгоград", "Орбита", "Солнцево", "Экран" и "Рассвет", - инвесторы могли купить за 1,7 миллиарда.

По условиям торгов, инвесторы должны оставить не менее 30% площади каждого кинотеатра под "культурно-просветительскую функцию", 70% - под "спортивно-рекреационную", то есть открыть там фитнес-залы и частные медклиники.