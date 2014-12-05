Фильмы об уникальных местах России покажут в кинотеатрах Москвы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Фестиваль "Путешествие по России" пройдет в московских кинотеатрах с 17 по 26 декабря. На экраны выйдут фильмы об уникальных местах в нашей стране.

Центральным мероприятием фестиваля станет день, посвященный Красноярскому краю. Мероприятие приурочено к 80-летию с момента образования края, которое отмечается в декабре.

День Красноярского края пройдет в кинотеатре "Космос"17 декабря. В программе – выступление этно-группы "Веданъ Колодъ", которая исполняет песни в стиле, основанном на музыкальной культуре Средневековой Руси. После музыкальной части посетителей кинотеатра ждет фильм Александра Свешникова "Люди Плато Путорана". Это кинорассказ о необычном природном явлении – огромном лавовом плато, которое находится за границей полярного круга, к востоку от промышленного Норильска.

Кроме того, покажут фрагменты фильма "Территория", снятые на Севере Красноярского края. Участник съемочной группы обещают посетить мероприятие в "Космосе".

А тем временем гостей кинотеатра "Сатурн" порадуют мультфильмами и мастер-классами по изготовлению елочных украшений. Фильм Андрея Звягинцева "Возвращение" представят в "Факеле". Лекция-семинар "Метаморфозы малого города" от специалиста по урбанистическому ребрендингу Натальи состоится в "Звезде".

"Кинотеатры "Тула" и "Спутник" покажут небольшую программу "Любовь и море": полюбившиеся многим художественные картины "Будьте моим мужем", "Три плюс два" и "До свидания, мальчики", а также фильмы "Горько!" и "Горько-2", - отметили в столичном департаменте культуры.

Все кинопоказы, мастер-классы и лекции бесплатны.