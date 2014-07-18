В посольстве Малайзии в Киеве открыта книга соболезнований

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Глава компании "Малайзийские авиалинии" прилетит в Украину для расследования катастрофы, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на малайзийское посольство в Украине. Сотрудник диппредставительства также отметил, что в самом посольстве открыта книга приема соболезнований.

В диппредставительстве подтвердили, что при крушении лайнера в Донецкой области погибли 43 гражданина Малайзии, в числе которых и члены экипажа.

"Проходит опознание, выясняем, что произошло, привлекаем малайзийских специалистов и тесно сотрудничаем с украинским правительством", - рассказали в посольстве.

Про транспортировку тел погибших информации пока нет.

Напомним, о крушении самолета Malaysia Airlines стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.