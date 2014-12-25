В районе Хорошево-Мневники объявлен карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы до 18 февраля объявлен карантин по бешенству животных, следует из документа на сайте правительства Москвы.

Как отмечается в документе, карантин вводится в связи с выявлением случая этого заболевания у домашнего питомца.. Теперь на территории этого района запрещено проведение выставок и шоу-мероприятий с участием животных, их купля-продажа, а также вывоз животных за пределы района.

Отметим, что случаи введения карантина на территории "старой" Москвы очень редки. Всего же в прошлом году на территории Москвы было выявлено 15 случаев бешенства животных.

На днях карантин по бешенству также был введен в поселении Марушкинское в Новой Москве. Присоединенные территории, а также Зеленоград из-за близости с Подмосковьем являются неблагополучными по этому заболеванию. Карантин по бешенству в старых границах Москвы объявляется крайне редко. Переносчиками опасной инфекции в Новой Москве являются, в основном, лисы.