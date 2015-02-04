В Шаховском районе Подмосковья установлен карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Власти Подмосковья установили карантин по бешенству в Шаховском районе. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства Московской области.

На время карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак, кошек и диких животных за границу зараженной территории.

Так, карантин затрагивает деревни Судислово, Акинькино, Рождествено, Княжьи Горы и сельское поселение Раменское в Шаховском районе.

Напомним, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы до 18 февраля также объявлен карантин по бешенству животных. Карантин введен в связи с выявлением случая этого заболевания у домашнего питомца.

Теперь на территории этого района запрещено проведение выставок и шоу-мероприятий с участием животных, их купля-продажа, а также вывоз животных за пределы района.

Отметим, что случаи введения карантина на территории "старой" Москвы очень редки. Всего же в прошлом году на территории Москвы было выявлено 15 случаев бешенства животных.