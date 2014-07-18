Армия обороны Израиля начала наземную операцию в секторе Газа

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Армия обороны Израиля начала наземное вторжение в сектор Газа, целью которого названо уничтожение тоннелей, прорытых палестинскими боевиками под совместной границей, сообщило военное командование и руководство страны.

К сухопутной фазе войска перешли спустя 10 дней после начала операции "Нерушимая скала", которая до сих пор ограничивалась дистанционными ударами с воздуха и моря.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Моше Яалон дали указание ввести наземные войска в сектор Газа с целью нанести удар по тоннелям террористов", - сказала пресс-секретарь главы правительства Израиля, передает МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что один из таких тоннелей протяженностью в 250 метров был использован минувшей ночью для проникновения в Израиль полутора десятков боевиков. Группа, чьей целью предположительно было приграничное израильское поселение, была вовремя замечена, атакована и вынуждена ретироваться.

"Наша цель - тоннели (правящего в секторе Газа) движения ХАМАС, которые позволяют боевикам проникать в Израиль для проведения терактов", - подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Напомним, что в последний раз Израиль вводил наземные войска в сектор Газа зимой 2008-2009 годов, когда погибли свыше тысячи палестинцев.