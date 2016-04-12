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Общество

12 апреля 2016, 11:16

Для большинства россиян экономика остается главной проблемой – ВЦИОМ

исследования ВЦИОМ рост цен общество общественное мнение социология экономические проблемы

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Для большинства россиян экономика остается главной проблемой в масштабах страны, сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обеспокоенность ростом цен заметно снизилась.

"Ответы респондентов на вопрос о наиболее актуальных проблемах свидетельствуют о стабильности социально-экономической ситуации, несмотря на многочисленные кризисные проявления. Это не означает ослабление восприятия остроты кризиса, а говорит лишь о привыкании респондентов к новым экономическим условиям", – заявил руководитель исследовательских проектов управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Согласно данным центра, в январе в числе главных проблем страны экономику называли 23 процента, в марте – 22 процента, год назад (в марте 2015 года) – 21 процент. Около 10 процентов респондентов относят сегодня к проблемным зонам низкий уровень жизни (12 процентов), безработицу (11 процентов), социальную политику (8 процентов).

Актуальность проблемы роста цен для страны в целом, по оценкам россиян, за несколько месяцев существенно снизилась: если в январе она занимала вторую строчку в рейтинге (ее называли 20 процентов опрошенных), то в марте она опустилась в конец первой десятки (5 процентов).

Заметное перемещение вверх за тот же период продемонстрировала тема падения рубля – доля ответов выросла с 0 до 8 процентов.

Несколько реже говорят о здравоохранении (7 процентов), внешней политике (6 процентов против 12 процентов в декабре), коррупции и бюрократии (6 процентов), образовании (5 процентов) и другом. Среди ранее не отмечавшихся или называвшихся крайне малым числом респондентов проблем можно отметить страх войны (5 процентов) и чрезмерное внимание к украинской проблеме (2 процентов).

Опрос был проведен 19–20 марта в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 федеральных округах РФ. Объем выборки – 1600 человек в возрасте 18 лет.

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