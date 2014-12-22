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22 декабря 2014, 16:03

Роспотребнадзор разберется с проблемами заемщиков по валютной ипотеке

ипотека Роспотребнадзор иностранная валюта

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Роспотребнадзор намерен разобраться в ситуации, сложившейся на рынке ипотечного кредитования. Особое внимание представители службы уделят соблюдению прав граждан, взявших ипотеку в иностранной валюте, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Созданы две рабочие группы, которые будут помогать заемщикам, испытывающим трудности с выплатой кредитов, решить эту проблему с кредиторами.

Напомним, 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

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Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22-23 рубля. В настоящее время доллар оценивается в 56,49 рублей.

Некоторые заемщики брали ипотеку не в долларах, а в евро. Кроме того, в некоторых банках существовала возможность взять ипотеку в швейцарских франках или японских иенах.

Отметим, что Госдума планирует подготовить механизмы поддержки граждан, взявших ипотеку в иностранной валюте.

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