Необходим запрет на ипотеку в иностранной валюте - Владислав Резник

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Необходимо принять запрет на ипотеку в иностранной валюте, сказал M24.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник.

"Первую меру, которую необходимо принять – это запрет на ипотеку в иностранной валюте", - считает депутат Резник.

По его словам, меры для помощи гражданам, взявшим ипотеку в иностранной валюте, предпринимать необходимо. "Наш комитет будет обсуждать возможные механизмы, потому что у людей ситуация просто катастрофическая", - добавил Резник.

По словам депутата, похожая ситуация складывалась в условиях предыдущего экономического кризиса в 2008 году, когда некоторые граждане брали ипотеку в японских йенах.

"Тем, кто сейчас уже страдает от ипотеки в валюте, необходимо как-то реструктуризовать договоры с банками", - пояснил Резник.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Наталья Бурыкина сообщала Агенству "Москва", что Госдума планирует подготовить механизмы поддержки граждан, взявших ипотеку в иностранной валюте.

Напомним, что 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Анатолий Федотов