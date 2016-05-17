Штраф за просрочку по ипотеке ограничат ключевой ставкой ЦБ

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Максимальный штраф за просрочку по ипотеке могут ограничить ключевой ставкой Центробанка на день заключения договора. Комитет Госдумы по вопросам собственности одобрил соответствующую поправку в законопроект, уже принятый в первом чтении.

Это правило будет применяться в случае, если по договору на сумму кредита начисляются проценты за период просрочки, отмечает Агентство "Москва".

Изначально авторы законопроекта предлагали ограничить максимальный штраф за просрочку по ипотеке на уровне 20 процентов годовых.

При этом, если проценты не начисляются, размер неустойки составит 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

Ранее m24.ru сообщало, что ставки по ипотеке по льготным программам могут снизиться до 10 процентов. По мнению вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, изменения возможны к концу этого года. Сейчас самый низкий процент по льготной ипотеке – 11,5 годовых. По прогнозам Иванова, потребительские кредиты могут также стать дешевле для населения. О снижении ставок по ним уже заявили некоторые крупные банки. Сейчас самое выгодные предложения – от 14,5 процентов годовых с обеспечением. Если нет поручителя или имущества, то минимальная ставка составит от 15,5 процентов в год.