Стоит ли вкладывать средства в золото и ювелирные изделия

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В конце января цена золота достигла полугодового максимума. 22 января была зафиксирована самая высокая за последние шесть месяцев стоимость – 1303,6 долларов за унцию. Стоит ли вкладывать средства в золото, другие драгоценные металлы и ювелирные изделия в условиях экономической нестабильности, читайте в материале M24.ru.

По словам советника Института современного развития Никиты Масленникова, динамика рынка волатильна, то есть цены на золото постоянно и сильно меняются. Поэтому это не лучшее вложение. То же самое касается серебра и платины.

"Веками так сложилось, что золото считалось надежным вложением. Но в последние десятилетия оно превратилось в биржевый товар. Цены на золото постоянно меняются. Конечно, с начала года наблюдается рост цен. Сейчас золото стоит около 1300 долларов за унцию. Но ведь в 2008 году его стоимость достигала 1700 долларов. Так что, это не лучшее вложение", - сказал эксперт.

Он отметил, что это может быть выгодным лишь для валютных спекулянтов: "Простым гражданам вкладываться в золото не рекомендую, так как это достаточно специфический рынок. Не все знают, что если вы вкладываете в российских банках, то когда будете закрывать счет, заплатите большой налог. Это своеобразная ловушка с налогообложением".

С другой стороны, заметил Масленников, если выбирать объекты инвестиций, то лучше вкладываться в качественные ювелирные изделия и желательно с драгоценными камнями.

"Ювелирные изделия не демонстрируют явных пиков, у них нет резких колебаний цен. Повышение их стоимости варьируется от 3 до 7 процентов", - поделился эксперт.

В любом случае, прежде чем во что-то вкладывать свои деньги, нужно понять для себя, чего вы хотите: заработать или просто сохранить свои сбережения. И обязательно, прежде чем вложитесь в золото, проконсультируйтесь со специалистами, советует Масленников.