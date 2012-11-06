"Эксперт": понедельник, 5 ноября 2012 года

Сланца очистительное пламя

Рост добычи сланцевого и других «нетрадиционных» видов газа балансирует мировой рынок, оставляя в прошлом сверхвысокие цены и региональный дефицит. Чтобы сохранить место под солнцем, «Газпрому» неизбежно придется заняться повышением эффективности своего бизнеса

На мировом газовом рынке уже пять лет говорят о «сланцевой революции». С 2000 года в США резко выросла добыча газа из нетрадиционных типов пластов. Не такой уж огромный в глобальном масштабе, этот рост в состоянии перекроить весь газовый сектор и оказать самое серьезное влияние на Россию. Однако «Газпром» — ведущий производитель газа в мире и крупнейшая компания нашей страны — до сих пор отзывался о сланцевом газе исключительно в уничижительной форме, и, что важнее, этому внимали российские власти.

Теперь ситуация изменилась радикально. В апреле нынешнего года на заседании Госдумы Владимир Путин заявил, что сланцевый газ несет серьезную опасность для России. Несколько месяцев назад иностранные акционеры покинули предприятие по разработке Штокмановского месторождения, которое законсервировано на неопределенное время. На фоне роста предложения и падения цен дополнительный и весьма недешевый газ из российской Арктики оказался попросту никому не нужен. На днях наконец прозвучал финальный аккорд. «Газпрому» предложили подумать над изменением экспортной политики и проанализировать произошедшие на рынке изменения, среди которых сланцевый фактор был обозначен как основной. Предельно оперативно, всего через несколько дней, стали очевидны контуры ответа «Газпрома».

Бедному и нитка впору

Налоговые льготы для новых предприятий, создаваемых на Дальнем Востоке, вызывают традиционные споры между Минфином и Минэкономразвития. Сам же бизнес на восточной окраине ничего от властей давно не ждет

Сентябрьское поручение премьер-министра Дмитрия Медведева разработать специальный налоговый режим для Дальнего Востока и Восточной Сибири выполнено. Свои предложения представили и Минфин, и Минэкономразвития. Подход финансового ведомства: превратить ДФО в анклав наподобие Калининградской области, создав там особую экономическую зону промышленно-производственного типа, ориентированную на экспорт сырья. Кроме льгот по региональным налогам (на землю и имущество) Минфин не против введения льгот по налогу на прибыль. Какие именно предложения будут утверждены правительством, пока не ясно. Возможно, определенность возникнет после ближайшего заседания Госсовета, которое будет посвящено развитию восточных регионов России.

Предтеча пиролизной печи

В Тобольске достраивается одна из крупнейших в мире установок по производству полипропилена. Несмотря на огромные затраты и грандиозные организационные усилия, этот мегапроект нефтехимического холдинга «Сибур» предшествует еще более крупным и амбициозным проектам этой компании

Комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн, крупнейший инвестиционный проект российской нефтехимической отрасли и один из семи крупнейших индустриальных последних лет, готовится к пуско-наладочным работам. Суммарные инвестиции в этот проект более 60 млрд рублей.

Строительство завода в Тобольске вышло на финишную прямую, ежедневно более пяти с половиной тысяч человек участвуют в строительстве, которое ведется в три смены и без выходных дней. Всего для строительных работ в Тобольске прибыло 23 единицы крупногабаритного тяжеловесного оборудования, в том числе колонна установки дегидрирования пропана.

С этим проектом завод «Тобольск-Полимер» станет самым крупным в Европе и войдет в тройку крупнейших в мире по технологии дегидрирования пропана — более полумиллиона тонн в год. При вводе предприятия баланс спроса-предложения на рынке полипропилена должен будет измениться в пользу российского. Импортный поток полипропилена в Россию уже достиг 200 тыс. тонн в год, а с запуском проекта, скорее всего, развернется в обратную сторону. Для «Сибура» этот проект тоже станет прорывным. Сейчас на «Сибур» приходится примерно 790 тыс. тонн мощностей по производству крупнотоннажных полимеров (включая полипропилен, полиэтилен, полистирол и ПЭТФ). Построив новые тобольские мощности, компания нарастит собственное производство полимеров в России более чем в полтора раза.

Проект осуществлен довольно быстро: сваи начали забивать в конце 2009 года, а весной следующего года завод уже планируется к пуску.

Поделили на четверых

Рынок железнодорожных перевозок в России можно считать сложившимся: определились все ключевые игроки отрасли, которые берут ее под контроль

За последний год отрасль железнодорожных перевозок сильно изменилась. Если раньше здесь безраздельно властвовали РЖД, то после приватизации их ключевых активов появились новые игроки. Сейчас главный — компания UCLH (структура Владимира Лисина), купившая у РЖД Первую грузовую компанию. После череды поглощений не так давно образовались еще две частные крупные структуры — Globaltrans и «Финансовый альянс» (основа формирующейся железнодорожной транспортной компании АФК «Система»). И вот на сцену выходит очередной серьезный игрок.

Неделю назад «Нефтетранссервис» приобрел «Транс-М» и увеличил свой парк полувагонов с 31,7 до 35,4 тыс. штук. А на днях ФАС дала добро на участие «Нефтетранссервиса» в сделке по приобретению еще одного участника рынка железнодорожных перевозок — «Евразтранса». Сумма сделки может составить 250 млн долларов. На кону стоит 4,8 тыс. вагонов, преимущественно (85%) универсальных полувагонов. В случае успеха «Нефтетранссервис» расширит свой парк до более чем 40 тыс. полувагонов, выйдя по этому показателю на третье место среди частных компаний.

Уже можно говорить о том, что эта четверка и поделит рынок железнодорожных перевозок. Хотя их совокупная доля в парке не доходит и до половины, новых крупных игроков, скорее всего, больше не появится: эти четверо приобрели самые большие куски частного парка, и они же являются главными кандидатами на приобретение транспортных железнодорожных предприятий второго-третьего десятка, готовых к продаже.

Печатная пресса — право на жизнь

Чтобы выжить и активно развиваться, издательскому и распространительскому бизнесу нужно объединиться, разработать отраслевые стандарты и добиться от федеральных властей деятельного участия в своей судьбе

В 29-й главе Конституции РФ за каждым человеком закреплено право на свободу получения и распространения информации. Аналогичное право задекларировано и в Законе о СМИ. Увы, сегодня на большей части российской территории разворачивается война с одним из важнейших средств распространения информации — печатной прессой. Киоски печати выкорчевывают с городских улиц в борьбе за «перевод торговли в цивилизованные форматы», налоговая нагрузка на издательский и распространительский бизнес растет, уступая налоговым расходам разве что нефтянки. Часто подобное отношение к проблемам печатного рынка оправдывается тезисом: роль основного информатора сегодня принадлежит интернету.

Несложный анализ печатного рынка доказывает, что это мнение ошибочно — печатные СМИ вовсе не прошлый век, это по-прежнему один из основных источников качественной информации. Но если оставить ситуацию развиваться так, как она развивается сейчас, то рынок печатной прессы действительно может схлопнуться — просто потому, что бизнес на прессе сегодня неспособен генерировать достаточного дохода.

Чтобы этого не произошло, отрасли следует добиваться внимания государства, задуматься об объединении лоббистских усилий и создании внятных отраслевых стандартов, которые выведут рынок печатных СМИ на новый этап развития.

Спасти магазины

Несмотря на рост британской экономики, с улиц городов исчезают магазины — по пять в день. В стране задумались над тем, как сохранить торговые улицы

Согласно данным британского Бюро национальной статистики (ONS), розничные продажи (за вычетом бензина) в сентябре 2012 года оказались на 2,9% выше, чем в сентябре 2011-го. Это помогло и британскому ВВП: в июле—сентябре он вырос на 1%. Казалось бы, хорошие новости для ритейла, особенно накануне Рождества. Однако одновременно с данными о росте розничных продаж была обнародована и другая статистика: за первые шесть месяцев текущего года в Британии закрылось 953 сетевых магазина, в то время как за весь прошлый год — 174. Многие розничные бренды вообще исчезли. Многие сетевые ритейлеры намерены сократить число магазинов и сосредоточиться на продаже товаров через интернет.

В октябре для спасения розницы под руководством министерства бизнеса была создана специальная рабочая группа. В нее вошли представители ритейла, владельцы коммерческой недвижимости, ассоциация местных властей и банки Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland, в которых правительство имеет контрольные пакеты акций.

Удастся ли воспрепятствовать исчезновению торговых улиц, будет зависеть от перемен, происходящих в стране, и от того, как на эти перемены отреагируют ритейлеры.

Ни Эльге, ни Тайшету

«Русал» и «Мечел» — компании, активно инвестирующие в развитие Сибири и Дальнего Востока, — пытаются завершить свои проекты в условиях недоступности капитала. Политика ЦБ и мнение портфельных инвесторов тоже против предприятий с большими инвестпрограммами

Всемирный экономический форум (ВЭФ) поместил Россию на 39-е место из 62 в рейтинге мировых финансовых центров — эти данные опубликованы в «Отчете о финансовом развитии за 2012 год», подготовленном ВЭФом.

Рейтинг составляется в пятый раз. При его расчете учитываются порядка 120 различных параметров финансового развития, таких как деловая среда, финансовая устойчивость, состояние рынков, доступ к финансам, развитость банковских и небанковских финансовых услуг.

Первые пять позиций рейтинга за год не изменились: Гонконг, США, Великобритания, Сингапур, Австралия. А вот развивающиеся страны активно меняют позиции. Китай за год опустился на 23-е место с 19-го, Бразилия отступила на две позиции — до 32-го места, Индия — на четыре, до 40-го, заняв место рядом с РФ.

В российской финансовой системе ВЭФ видит и плюсы, и минусы. Относительно сильными ее сторонами считаются бизнес-климат, финансовые рынки, небанковские финансовые услуги, слияния и поглощения и секьюритизация — привлечение финансирования через выпуск ценных бумаг. К слабым сторонам ВЭФ относит низкую доступность финансирования для бизнеса — по этому показателю мы занимаем 53-е место. И тренды последних месяцев свидетельствуют: ничего хорошего в этой сфере у нас по-прежнему не происходит. Наоборот, доступность капитала падает, особенно для компаний, планирующих серьезные инвестиции. Заметнее всего эта тенденция на рынке облигаций, который, по идее, должен быть самым доступным для бизнеса источником капитала.

Политический дебют националистов

На выборах в украинский парламент формально и ожидаемо победила Партия регионов. Фактическую же победу празднуют националисты

Партия регионов одержала убедительную победу и даже установила определенный рекорд украинских выборов — впервые за двадцать лет партия власти набрала голосов больше, чем оппозиция. Несмотря на то что 50% мандатов партия не получила, у нее есть возможность принимать необходимые решения даже без создания традиционной коалиции с коммунистами.

В то же время прошедшие выборы показали, что все больше избирателей воспринимают партию власти и оранжевую оппозицию как элементы одной и той же системы и поддерживают внесистемных лидеров, место которых занимают радикальные националисты. У населения возник запрос на новых политиков, не являющихся ни «донецкими», ни традиционными «оранжевыми». На президентских выборах 2010 года доля такого протестного электората превысила 10%, а на этих выборах, судя по всему, составила уже четверть всех избирателей (пока их голоса разделились: они проголосовали не только за националистическую «Свободу» Олега Тягнибока, но и за потенциально прооранжевую партию УДАР Виталия Кличко). Пока в партии власти не воспринимают этот тренд как серьезную опасность и комментируют успех новых лидеров, сравнивая их «с модой на Гуччи и Армани». Однако в ближайшие годы при сохранении роста подобных настроений в обществе маргинальный национализм может превратиться в серьезную политическую силу, и это станет реальной опасностью для единства страны.