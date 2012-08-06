Ремонт ТЦ в комплексе "Савеловский" обойдется в 100 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Управляющая компания торгового комплекса "Савеловский" в Москве намерена инвестировать 100 миллионов рублей в реконструкцию торгового центра "Компьютерный", сообщает РИА Новости.

В ходе работ планируется обновить несущие конструкции, облицевать фасад здания и установить новую инженерную систему.

Кроме того, павильоны постройки 90-х годов сменятся помещениями с большими стеклянными витринами и современной подсветкой.

Ремонт на площади 8 тысяч квадратных метров планируется завершить к концу августа.

Напомним, что управляющая компания ТК "Савеловский" в 2012 году начала масштабное обновление комплекса. В июне были завершены работы по реконструкции торговых центров "Детский" и "Модный".