Google хочет создать аналог Youtube для детей

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Компания Google планирует создать аналоги собственных сервисов для детей младше 13 лет, сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Предполагается, что разработка коснется таких проектов, как видеохостинг YouTube, интернет-поисковик Google, а также почта Gmail.

Согласно американскому законодательству, интернет-ресурсы обязаны ограничивать регистрацию в онлайн-сервисах для детей до 13 лет. При этом для получения доступа требуется разрешение родителей. В то же время данный запрет позволяет избежать сбора и хранения личных данных детей.

Однако как сможет обойти этот запрет Google, не уточняется. Предполагается, что нововведение будет предусматривать режимы, при котором родители смогут настроить учетные записи детей, а также управлять сервисами с помощью специальной панели в интернет-браузере.