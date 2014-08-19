Google хочет создать аналог Youtube для детей

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Компания Google планирует создать аналоги собственных сервисов для детей младше 13 лет, сообщает The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Предполагается, что разработка коснется таких проектов, как видеохостинг YouTube, интернет-поисковик Google, а также почта Gmail.
Согласно американскому законодательству, интернет-ресурсы обязаны ограничивать регистрацию в онлайн-сервисах для детей до 13 лет. При этом для получения доступа требуется разрешение родителей. В то же время данный запрет позволяет избежать сбора и хранения личных данных детей.
Однако как сможет обойти этот запрет Google, не уточняется. Предполагается, что нововведение будет предусматривать режимы, при котором родители смогут настроить учетные записи детей, а также управлять сервисами с помощью специальной панели в интернет-браузере.
История вопросаGoogle - американская интернет-корпорация, владеющая первой по популярности в мире одноименной поисковой системой.
Согласно статистике comScore, по итогам прошлого года компания контролировала почти 63% мирового поискового рынка. Помимо интернет-поисковика Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, а также социальной сетью Google+. Примечательно то, что компания является еще и разработчиком ОС Android для мобильных устройств.
Чистая прибыль Google по итогам второго квартала этого года составила более 3,4 миллиардов долларов, выручка - почти 16, миллиардов. При этом капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 394 миллиардов долларов.