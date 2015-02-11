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11 февраля, 18:34

Торговым сетям могут разрешить продавать алкоголь в интернете

интернет алкоголь продукты продажа магазины

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Росалкогольрегулирование предлагает разрешить в России продажу алкогольной продукции через интернет, которая сейчас запрещена, сообщил замглавы ведомства Владислав Спирин.

Проект "дорожной карты" развития отрасли планируется представить на заседании правкомиссии по госрегулированию алкогольного рынка в марте, пишет ТАСС.

По словам Спирина, алкоголь смогут продавать только российские компании, желательно находящиеся в городе федерального значения.

"Выйти на рынок онлайн-торговли алкоголем сможет только торговая сеть, имеющая несколько стационарных магазинов, а также владеющая лицензией на оптовую торговлю. Ларек или заграничный продавец не сможет этого сделать", - пояснил он.

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Кроме того, будет действовать ограничение по минимальному размеру уставного капитала такого продавца - 10 миллионов рублей.

Напомним, дистанционная продажа алкоголя (в том числе через интернет) в России сейчас запрещена. В сентябре 2007 года правительство утвердило Правила продажи товаров дистанционным способом. Пункт 5 этих правил запрещает продавать таким способом алкоголь.

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