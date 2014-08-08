Доступ к Wi-Fi в столице останется свободным

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Постановление правительства, запрещающее доступ в интернет анонимным пользователям, не повлияет на работу точек бесплатного доступа к Wi-Fi в общественных местах. Как сообщили М24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, запрет касается только пунктов коллективного доступа в Интернет, оборудованных персональными компьютерами.

Как ранее сообщило сетевое издание М24.ru, 13 августа должно вступить в силу постановление правительства, вносящее поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этому документу, пользователи интернета для выхода в сеть должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Пресс-секретарь департамента Данила Мельников сообщил, что, согласно разъяснениям Минкомсвязи, ограничений Wi-Fi в местах общего пользования в Москве не предусмотрено. Запрет относится только к пунктам коллективного доступа, которые фактически финансируются в рамках универсальной услуги связи. В документе правительства имелись в виду пункты коллективного доступа и универсальные услуги связи, то есть таксофоны, способные раздавать сигнал Wi-Fi, которых в Москве пока нет.

В свою очередь Министерство связи и массовых коммуникаций РФ уточняет, что для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах паспорт предъявлять необязательно. Кроме того, закон не предусматривает никаких новых обязанностей для частных лиц, установивших точки доступа к Wi-Fi. Но если точка доступа Wi-Fi установлена оператором связи, то он должен отправить пользователю запрос на получение идентификационных данных по SMS или предложить специальную форму для указания данных перед открытием доступа в Интернет.

Обязанность предъявлять документ, удостоверяющий личность, также предусматривается для операторов, оказывающих услуги в пунктах коллективного доступа, например, в отделениях "Почты России". Как говорится на сайте компании, ПКД - это одно или несколько рабочих мест в отделениях почтовой связи, оборудованных персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет.

Как рассказал сетевому изданию М24.ru президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский, если внимательно читать текст постановления правительства, видно, что оно относится только к пунктам коллективного доступа универсальных услуг. Это пункты, сооруженные за счет государства, вернее, за счет средств, внесенных всеми крупными операторами связи в фонд универсальных услуг связи. Пункты действуют только в почтовых отделениях.

Сейчас в пунктах доступа установлены только стационарные компьютеры, но в будущем Ростелеком будет заменять их беспроводными точками доступа к сети через Wi-Fi. Такие точки появятся в почтовых отделениях по всей территории России, в населенных пунктах с населением более 500 человек.

Таким образом, Wi-Fi в парках и метро Москвы будет доступен, как и прежде.