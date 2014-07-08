Закон о персональных данных не помешает россиянам бронировать отели

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Закон о хранении персональных данных россиян не помешает россиянам бронировать гостиницы и авиабилеты за границей, сообщает во вторник, 8 июля, "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Сергея Железняка.

"Спекуляции, распространяемые в интернете о запрете для россиян бронировать иностранные гостиницы или авиабилеты, являются искусственно нагнетаемой информационной провокацией", - заявил Железняк.

По его словам, несколько компаний уже приступили к возведению дата-центров на территории России. Предусмотренный в законопроекте переходный период до 1 сентября 2016 года позволяет осуществить эту работу без дискомфорта для пользователей, а все действия будут приниматься на основании решения судов, которые будут рассматривать иски граждан и организаций по нарушению их прав, пояснил парламентарий.

"Принятием закона о хранении персональных данных россиян мы не только защитим наших граждан от возможных посягательств злоумышленников и иностранных разведслужб, но и поддержим отечественную ИТ-индустрию и электронную промышленность", - уверен Железняк.

Он также отметил, что в условиях глобализации и с учетом специфики интернета, нельзя быть уверенным в благих целях использования иностранными государствами персональных данных российских граждан.

"До 90 процентов информации, циркулирующей в интернете, хранится на серверах, находящихся на территории западных стран, преимущественно США, - пояснил вице-спикер Госдумы. - Персональную информацию россиян надо защищать так, как это начинают сейчас делать в других развитых странах".

4 июля 2014 года Госдума приняла законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства.

В тексте документа содержится предложение создать специальную систему "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", куда занесут интернет-ресурсы, замеченные в несоблюдении правил хранения персональных данных россиян.

Принятие законопроекта повлияет на работу в России ряда зарубежных социальных сетей и сервисов общения, базы данных которых находятся за рубежом. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.