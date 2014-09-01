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Технологии

01 сентября 2014, 13:19

В Москве создадут систему мониторинга криминогенной обстановки

интернет статистика конкурсы криминал связь информационные системы

Фото: M24.ru

В столице создадут информационно-аналитическую систему мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности. Завершить ее создание планируется к 16 ноября 2015 года, сообщил M24.ru источник в департаменте Москвы по конкурентной политике.

Собеседник уточнил, что система станет частью единого информационного пространства города и будет взаимодействовать с Единой городской автоматизированной системой обеспечения деятельности Открытого правительства. Кроме того, система должна быть интегрирована с "Единым геоинформационным пространством Москвы". Таким образом, все результаты анализа будут заноситься на карту города.

Единая городская автоматизированная система обеспечения деятельности Открытого правительства города Москвы предназначена для хранения и обработки данных, необходимых для информирования москвичей о деятельности правительства столицы. Кроме того, здесь обрабатываются сообщения интернет-пользователей по проблемным темам, решение которых находится в компетенции органов исполнительной власти.


Согласно техническому заданию (имеется в распоряжении M24.ru), подрядчик должен будет обеспечить мониторинг, анализ и прогноз в сфере обеспечения безопасности в столице, а также рассматривать поступающие в правительство Москвы уведомления о проведении публичных мероприятий. Кроме того, будущая система должна будет проводить анализ и обобщение информации о состоянии криминогенной ситуации в Москве. Также при составлении "карты" криминогенной обстановки и прогнозов будут учитываться мнения жителей столицы.

Отмечается, что система должна иметь несколько разделов:

  • "Сервисы", включающий в себя информацию о криминогенной обстановке, оперативную сводку;
  • "Аналитика", содержащий данные о местах концентрации происшествий, а также конструктор регламентных отчетов;
  • "Мониторинг социальных настроений"
  • "Обращения граждан"
  • "Мероприятия государственной программы "Безопасный город"
  • "Массовые городские мероприятия".

Создание информационно-аналитической системы профинансируют из средств городского бюджета. На эти цели выделено 226,575 миллиона рублей.

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