В столице открылся Рождественский Елисаветинский благотворительный базар

В районе Китай-города открылся благотворительный базар

В районе Китай-города начал работу Рождественский Елисаветинский благотворительный базар. Он открылся в честь празднования 150-летия со дня рождения княгини Елизаветы Федоровны, известной благотворительницы, супруги генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича, передает канал "Москва 24".

Организаторы базара постарались реконструировать праздничные народные гуляния царской России. Таким образом в Москве возрождают традицию рождественских благотворительных базаров.

"На наш благотворительный базар съехались представители Елизаветинских монастырей. Это представители из Минска, Хабаровска, Перми. Они приехали, чтоб внести свою маленькую лепту в судьбу детей-инвалидов из Клинского дома-интерната", - отметила председатель "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.

На ярмарке можно будет покататься на лошадях, попробовать глинтвейн и свежую выпечку. В павильонах продают изделия народного промысла известных мастерских и рождественские сувениры. Кроме того, гости увидят историческую реконструкцию народного городского гуляния начала ХХ века.

Собранные средства пойдут в помощь Клинскому дому-интернату для детей-инвалидов и престарелых, в котором на пожизненном попечении находятся около 400 человек.

Отметим, что в парке "Сокольники" 14 декабря пройдет пятая по счету благотворительная новогодняя ярмарка "Душевный Bazar". Посетителей будут угощать мандаринами и одаривать подарками. Участие в мероприятии примут 68 благотворительных организаций. В программе – серия ярких флешмобов и театральных перформансов, более 120 мастер-классов, кулинарное шоу, благотворительная елка и детская спецпрограмма, сообщили организаторы. Все собранные на ярмарке средства пойдут на благотворительные проекты, заявленные участниками "Душевного Bazarа".

Кроме того, 12 октября в столице открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 25 площадках в центре города. Еще 11 площадок откроют в округах. На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд.