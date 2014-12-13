Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

13 декабря 2014, 18:17

В столице открылся Рождественский Елисаветинский благотворительный базар

интернаты благотворительная ярмарка Анна Громова фестивали и праздники

В районе Китай-города открылся благотворительный базар

В районе Китай-города начал работу Рождественский Елисаветинский благотворительный базар. Он открылся в честь празднования 150-летия со дня рождения княгини Елизаветы Федоровны, известной благотворительницы, супруги генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича, передает канал "Москва 24".

Организаторы базара постарались реконструировать праздничные народные гуляния царской России. Таким образом в Москве возрождают традицию рождественских благотворительных базаров.

"На наш благотворительный базар съехались представители Елизаветинских монастырей. Это представители из Минска, Хабаровска, Перми. Они приехали, чтоб внести свою маленькую лепту в судьбу детей-инвалидов из Клинского дома-интерната", - отметила председатель "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.

Ссылки по теме

На ярмарке можно будет покататься на лошадях, попробовать глинтвейн и свежую выпечку. В павильонах продают изделия народного промысла известных мастерских и рождественские сувениры. Кроме того, гости увидят историческую реконструкцию народного городского гуляния начала ХХ века.

Собранные средства пойдут в помощь Клинскому дому-интернату для детей-инвалидов и престарелых, в котором на пожизненном попечении находятся около 400 человек.

Отметим, что в парке "Сокольники" 14 декабря пройдет пятая по счету благотворительная новогодняя ярмарка "Душевный Bazar". Посетителей будут угощать мандаринами и одаривать подарками. Участие в мероприятии примут 68 благотворительных организаций. В программе – серия ярких флешмобов и театральных перформансов, более 120 мастер-классов, кулинарное шоу, благотворительная елка и детская спецпрограмма, сообщили организаторы. Все собранные на ярмарке средства пойдут на благотворительные проекты, заявленные участниками "Душевного Bazarа".

Кроме того, 12 октября в столице открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 25 площадках в центре города. Еще 11 площадок откроют в округах. На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать