Курительные смеси незаконно продают в московских дворах

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи жалуются на незаконную продажу курительных смесей в своих дворах. По данным правоохранителей, подобных точек в столице порядка сотни. При этом основная проблема заключается не в задержании подозреваемых, а в доказательстве их вины.

Как отметил начальник главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин, длительность процедуры внесения тех или иных веществ в список психотропных препаратов не позволяет оперативно пресекать деятельность злоумышленников. На смену внесенным в перечень средствам регулярно приходят новые психотропные вещества.

Продавцы незаконных веществ проявляют изрядную изобретательность. В ходе недавнего рейда в столице правоохранители обнаружили машину инкассаторов, из которой велась торговля курительными смесями, передает телеканал "Москва 24".

По информации полицейских, нарушители уже около полугода продают свой товар в нескольких районах города.

В машине подозреваемых найден целый арсенал – ножи, бейсбольная бита, несколько дубинок и травматический пистолет. В багажнике – крупная сумма денег.

Расследование дела продолжается.