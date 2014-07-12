В будущем году на западе столицы появится новый храм

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Храм Святителя Спиридона в Западном округе столицы построят в будущем году. Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы России Владимир Ресин, сообщает агентство "Москва".

"Храм будет построен в 2015 году. Вся необходимая документация уже есть, сейчас идет второй этап строительства", - сообщил Ресин.

Новый храм появится по адресу: улица Барклая, владение 9. Он сможет принять одновременно 300 прихожан.

Программа "200 храмов"

Префект ЗАО Алексей Александров отметил, что в рамках программы "200 храмов" в округе возведут около 30 храмов. На 10 участках уже ведутся строительные работы.

Кроме того, Ресин подчеркнул, что строительство храма Инверской Божьей Матери будет завершено осенью этого года. Новая церковь появится на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского.

Напомним, программа строительства храмов действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Городом отведены участки земли под 208 часовень.