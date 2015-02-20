Граффити на военную тему появятся на стенах домов в Подмосковье

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Граффити на военную тему появятся на стенах домов во всех 70 муниципалитетах Подмосковья, сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на пресс-службу главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В регионе разрабатывают условия конкурса на лучшее граффити, в котором смогут поучаствовать все желающие.

"Сегодня нужно всеми доступными способами рассказывать людям о нашей Великой Победе, в том числе посредством рисунков на заборах и панелях. На такой стене уже не нарисуют свастику", – говорится в сообщении.

Условия конкурса на лучшее граффити военной тематики будут размещены на сайте Общественной палаты Московской области. Финал пройдет в начале мая 2015 года.