Как добраться до пункта назначения после закрытия станции "Смоленская"

С 22 февраля более чем на год закроют станцию "Смоленская" синей ветки метро. За это время планируется заменить эскалаторы, а также полностью обновить вестибюль станции. Рассказываем, как пассажирам добираться до места назначения после закрытия "Смоленской" и какие еще изменения ожидаются в праздничные выходные, 22–24 февраля.



Закрытие станции метро "Смоленская"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроют на ремонт с 22 февраля до июня 2021-го. Поезда будут проезжать станцию без остановки. За это время на станции заменят три эскалатора, установленных еще в 1953 году, а также выполнят капитальный ремонт вестибюля. В частности, проведут реставрацию потолков и свода центрального зала, лепного декора и мраморной облицовки стен. Также воссоздадут первоначальную систему освещения: отреставрируют сохранившиеся светильники, а утраченные сделают заново.

Специалисты также обновят решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с точным повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала отреставрируют мозаичные панно. Также в обходном коридоре обновят деревянный блок телефон-автоматов. А у касс будет сохранена историческая деревянная облицовка и резные детали.

Фото: mosmetro.ru

Закрыть станцию необходимо из-за того, что у нее только один вход и выход. Подобная ситуация происходила со станциями "Бауманская" и "Фрунзенская", ремонт которых удалось завершить за 11 месяцев.

Пассажирам, которые привыкли пользоваться "Смоленской" на Арбатско-Покровской линии, рекомендовали ездить до одноименной станции Филевской линии. Билетные кассы в вестибюле станции голубой ветки подготовили к повышенной нагрузке. Также до Смоленской площади, где находится станция, можно добраться от соседних станций метро – "Киевской", "Арбатской", "Кропоткинской" и "Парка Культуры". Пеший путь от них составляет в среднем 18 минут, а на общественном транспорте намного быстрее.



Станцию "Смоленскую" на Арбатско-Покровской линии закроют до июня 2021 года

Какие еще станции на реконструкции

В октябре прошлого года закрыли три станции Каховской линии метро – "Каширскую", "Варшавскую" и "Каховскую". После ремонта их включат в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). В 2021 году должна открыться станция "Каховская", а в 2022-м – станции "Варшавская" и "Каширская" вместе с восточным участком БКЛ.

На время закрытия линии пассажиры могут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Кроме того, для удобства запустили семь бесплатных маршрутов, которые связывают между собой закрытые станции. Режим работы компенсационных автобусов – с 5:30 до 2:00, интервал движения в час пик – 6-7 минут. Между закрытыми станциями Каховской линии также сохраняются регулярные маршруты наземного транспорта: троллейбусы № 60, 72, 40 и автобусы № 607 и 908.



Фото: mosmetro.ru

А на станции "Савеловская" часть подземного перехода закрыта на ремонт с 1 февраля по 1 сентября 2020 года. Для горожан закрыты выходы № 3, 4 и 5 на Складочную улицу, к торговому комплексу "Савеловский" и на Новослободскую улицу. Чтобы попасть от метро или от электрички, например до ТК "Савеловский", нужно выйти на площадь Савеловского вокзала и пойти в сторону Савеловской эстакады, а на ней свернуть на первом повороте налево. Путь составляет порядка 10 минут. По всему обходному маршруту размещены указатели.

Кроме того, с 22 по 24 февраля для пассажиров будет недоступен вестибюль станции метро "Площадь Ильича" Калининской линии. Для входа и выхода можно воспользоваться станцией "Римская" Люблинско-Дмитровский линии. В обычном режиме станция "Площадь Ильича" заработает с утра 25 февраля.



Изменения и перекрытия в праздники

В праздничные дни, с 22 по 24 февраля, с 09:40 до 13:30 не будет движения электропоездов на центральном участке МЦД-2. В указанное время в эти дни будут отменены все поезда на участке от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская. Со станции Каланчевская электропоезда проследуют только в сторону Рижской.



Фото: transport.mos.ru

Также 23 февраля в центре города состоится демонстрация и митинг в честь 102-й годовщины создания Советской армии и Военно-морского флота. В связи с этим Страстной бульвар от Большой Дмитровки до Петровки будет перекрыт с 9 часов утра. С 11:40 перекроют Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, а Театральный проезд будет недоступен для транспорта с 12:45 до 13:00. Все закрытые участки начнут открываться по мере продвижения колонны. Кроме того, в этом районе будет временно ограничена парковка – с начала дня до окончания мероприятия.