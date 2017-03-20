Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной России по футболу из-за проблемы с коленом, сообщает ТАСС.

Ранее Дзюба не участвовал в первой тренировке команды на сборе в Краснодаре. Вероятность того, что он еще примет в нем участие, есть. Окончательное решение станет известно после дополнительного обследования в Москве.

24 марта в Краснодаре пройдет контрольный матч между сборными России и Кот-д’Ивуара, а 28 марта россияне проведут в Сочи товарищескую встречу с национальной командой Бельгии.