Эпизод из матча между "Андерлехтом" и "Динамо"

Столичное "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Андерлехтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 0:0, сообщает ТАСС.

На 75-й минуте за две желтые карточки был удален динамовец Алекс Бюттнер. Во втором тайме на поле появился полузащитник Игорь Денисов. Его участие в матче было под вопросом из-за мышечной травмы, полученной во время контрольного матча на сборах.

В последний раз "Динамо" играло в Бельгии 21 год назад. В сентябре 1994 года москвичи переиграли "Серен" со счетом 4:3 в первом раунде Кубка УЕФА сезона-1994/95.

"Андерлехт" в шестой раз встречается с российскими клубами в еврокубках. Ранее команда играла против владикавказской "Алании", а также по два раза с московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".