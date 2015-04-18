"Локомотив" на выезде потерпел поражение от "Уфы"

Фото: ТАСС

Столичный "Локомотив" потерпел поражение от "Уфы" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей гол на 50-й минуте забил Иван Пауревич.

Уже в добавленное ко второму тайму время полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Уфа" набрала 22 очка и поднялась на 13-е место в таблице чемпионата России. "Локомотив" с 38 баллами идет на 6-й позиции.