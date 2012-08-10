В академии "Спартак" состоится день открытых дверей

Фото с сайта spartak.com

16 августа в спорткомплексе в Сокольниках состоится день открытых дверей, организованный академией "Спартак", сообщает официальный сайт московского футбольного клуба.

В программе мероприятия – экскурсия по академии, вести которую будет президент учебного заведения Сергей Родионов, посещение интерната для иногородних воспитанников, манежа, медицинского центра, столовой и спортивного зала. Гости смогут побывать на стадионе и понаблюдать за тренировками юных спартаковцев. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы президенту академии, главному тренеру, врачу и заместителю директора по учебной и воспитательной работе.

После экскурсии на стадионе состоится награждение команд-призеров летнего первенства Москвы-2011 и зимнего первенства Москвы-2012, а также посвящение в спартаковцы футболистов 2002-го и 2012 годов рождения. В церемонии будут принимать участие легендарные игроки столичного клуба: Андрей Тихонов, Федор Черенков, Олег Романцев, Никита Симонян и Георгий Ярцев.

Завершится вечер матчем между командой тренеров академии и сборной родителей воспитанников учебного заведения.

Мероприятие начнется в 14:45 у манежа "Сокольники".