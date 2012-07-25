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Москва 24

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Культура

25 июля 2012, 17:57

Маленькие фотографии покажут в Мультимедиа Арт Музее

фотография выставки культура Департамент культуры Москвы фотоаппарат Мультимедиа Арт Музей Зенит семейная и молодёжная политика

Москва-24 рассказывает о фотовыставке "Маленькая фотография", которая идет в Мультимедиа Арт Музее. Вехи российской истории на маленьких снимках, сделанных знаменитыми мастерами фотодела

В Мультимедиа Арт Музее 1 августа откроется выставка маленьких фотографий, говорится на сайте Департамента культуры. На ней будут представлены работы современных авторов, фотографов-любителей, а также отечественных классиков. Так, в экспозицию выставки войдут работы Вильяма Каррика, Александра Родченко, Сергея Лобовикова, Александра Мазурина и многих других.

Раньше была возможность печатать только маленькие фотографии. Кроме того, маленькая фотография играла роль первой пробы, подготовительного материала, говорится в тексте. Позже, с развитием техники, минифотография стала постепенно исчезать. Сейчас масштаб фотографий все больше укрупняется, появляются панорамные цифровые изображениям. И только немногие фотографы остаются верны минифотографии.

"Визуальное исследование, посвященное маленькой фотографии, отмечает не только вехи исторического пути, но и намечает траектории движения, которыми следовало более молодое поколение художников, возвращая фотографии человеческий, маленький масштаб", - подчеркивается в материале.

Выставка "Маленькая фотография" будет проходить с 1 августа по 2 сентября в Мультимедиа Арт Музее по адресу: улица Остоженка, 16.

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