Фотографии Востока и Запада можно увидеть в галерее «Нагорная»

Фото: ИТАР-ТАСС

Фотопроект «Восток-Запад» представлен в галерее «Нагорная», говорится на сайте Департамента культуры города Москвы.

Экспозиция включает работы четырех фотохудожников. Татьяна Новикова представила работы, посвященные Турции, Константин Марков - Узбекистану, Максим Киреев - Великобритании, Елена Протчева - Германии.

Работы «соединяют» Восток и Запад, создавая интересную, живую и многогранную картину окружающего мира, отмечается в материале департамента.

Выставка продлится в галерее «Нагорная» до 2 сентября 2012 года по адресу: улица Ремизова, 10.