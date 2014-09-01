На западе Москвы 60 автомобилей выстроили слово "Прости"

Чтобы помириться со своей девушкой, москвич собрал 60 автомобилей

Водители на улице Пржевальского поставили свои автомобили таким образом, чтобы в свете фар отчетливо читалось слово "Прости". На место странного флешмоба вызвали полицейских.

Как сообщает канал "Москва 24", зачинщиком собрания оказался молодой человек по имени Алексей. Таким образом он решил помириться со своей девушкой.

Молодой человек рассказал, что обратился за помощью в автомобильные сообщества в соцсетях. На его просьбу откликнулись около 60 водителей.

Как рассказали очевидцы, девушка оценила идею и простила провинившегося