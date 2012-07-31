"Известия": вторник, 30 июля 2012 года

Правительство приостановит финансирование всех научных фондов

Процедуры выделения средств на поддержку науки противоречат законодательству

Все три государственных фонда поддержки науки — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере, Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд — могут лишиться государственной поддержки до 1 января 2015 года, до окончания планового периода ныне действующего бюджета. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Общественная палата представила свою "вакцину" от коррупции

Их инициатива станет конкурентом "Роспилу" Навального

Общественная палата (ОП) завершила работу над законопроектом "Об общественном контроле". Как рассказал "Известиям" член ОП Иосиф Дискин, текст новеллы накануне был разослали всем, кто впоследствии должен будет этот закон реализовывать: в общественные советы, НКО и региональные общественные палаты.

Телеканал "Звезда" может лишиться госсубсидий

Общественное ТВ вытесняет "Звезду" на кабельные каналы

Телерадиокомпания "Звезда" лишится субсидий, выделенных ей на 2012–2014 годы. Эти средства будут переданы Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям, сообщил "Известиям" источник в правительстве РФ. На частотах "Звезды" будет вещать Общественное телевидение (ОТВ).

Газета "Известия", вторник, 30 июля